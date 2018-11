Unicamp tem primeiro dia de prova neste domingo

SÃO PAULO - As provas da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) são realizadas neste domingo, 18, em 29 cidades do Estado de São Paulo e em cinco capitais. Os 76.312 candidatos inscritos vão concorrer a 2.589 vagas em 69 cursos de graduação. O número representa 80% das vagas regulares, já que a partir deste ano, o preenchimento dos outros 20% será feito através do processo que utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Também a partir deste ano, a Unicamp passa a aplicar as provas do vestibular também nas cidades de Curitiba e Salvador. Com a inclusão, fora do Estado de São Paulo, passam a receber o Vestibular Unicamp cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

No Estado de São Paulo, a Unicamp aplica as provas de seu vestibular em 29 cidades: Araçatuba, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

O curso mais concorrido é o de Medicina, com 209,6 candidatos por vaga, seguido de Arquitetura e Urbanismo - com concorrência de 60,6 candidatos por vaga.

A prova da primeira fase é composta de 90 questões de múltipla escolha, distribuídas em 13 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 13 questões de Matemática, 9 questões de História e 9 questões de Geografia (incluindo Filosofia e Sociologia), 9 questões de Física, 9 questões de Química, 9 questões de Biologia, 7 questões de Inglês, além das 12 questões interdisciplinares.

Cada questão tem quatro alternativas. O tempo máximo de prova na primeira fase é de cinco horas e o mínimo de três horas e trinta minutos. Os portões foram fechados às 13 horas.

Segundo a universidade, a segunda fase acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2019. As provas de Habilidades Específicas, voltadas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, serão realizadas no período de 21 a 25 de janeiro do próximo ano.