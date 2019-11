1ª fase da Fuvest ocorre no próximo domingo. Veja dicas e lembretes

SÃO PAULO - As provas da primeira fase da Fuvest acontecem no próximo domingo, 24, em 35 cidades. A organização do processo seletivo separou dicas e lembretes para os 129,1 mil candidatos que disputarão 11,1 mil vagas em 106 carreiras de graduação na Universidade de São Paulo (USP). Veja:

FUVEST 2020 – Dicas e lembretes para 1ª fase

Leve um documento de identidade original com foto.

Caneta esferográfica de tinta azul é material essencial. É permitido o uso de lápis (ou lapiseira, para rascunho), borracha, apontador e régua transparente.

Fique atento ao horário de abertura e fechamento dos portões – os portões dos locais de prova serão abertos às 12h30 e fechados às 13h , a partir de quando terá início a prova. A saída será permitida a partir das 17h.

, a partir de quando terá início a prova. A saída será permitida a partir das 17h. Planeje a ida ao local da prova. Recomenda-se a visita ao local de prova com pelo menos um dia de antecedência.

A prova tem duração de 5 horas – não haverá tempo adicional para transcrição do rascunho para a folha de respostas definitiva.

Escolha alimentos leves – o candidato poderá levar água e alimentos leves.

É proibido utilizar relógio individual de qualquer tipo, gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

No local de prova o telefone celular deve ser desligado e inserido no envelope apropriado.

A prova será divulgada no mesmo dia, a partir das 20h30, e o gabarito oficial no dia seguinte, às 9h00, no site da Fuvest.

Para saber onde fará o exame, o candidato deverá acessar o link https://app.fuvest.br/login com seu login e senha.

Os candidatos puderam optar por concorrer por vagas em três categorias, segundo explica a fundação: Ampla Concorrência (sem exigência de pré-requisito), Ação Afirmativa EP (vagas destinadas aos candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras) ou Ação Afirmativa PPI (vagas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras).

Do total de 117.019 inscrições no Concurso Vestibular Fuvest 2020, sem considerar os “treineiros”, 83.841 foram realizadas na modalidade Ampla Concorrência, 25.450 na modalidade Ação Afirmativa EP e 7.728 na modalidade Ação Afirmativa PPI. A opção pela modalidade de ingresso cabe exclusivamente ao candidato.

As carreiras com maior número de candidatos por vaga do vestibular são: Medicina, com 129,46 inscritos para cada vaga oferecida, seguida de Medicina – Bauru, com 124,21, e Medicina – Ribeirão Preto, com relação de 89,04. Já Psicologia aparece em quarto lugar, com 73,67, enquanto Relações Internacionais tem 58,6.