Estadão lança 1º Curso de Jornalismo de Saúde; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições online para o 1º Curso Estadão de Jornalismo de Saúde, o mais novo programa de treinamento para jovens profissionais promovido pelo Grupo Estado. O curso foi montado com o objetivo de garantir informações técnicas e teóricas necessárias a quem deseja se dedicar a uma área de cobertura imprescindível e que requer conhecimento e precisão, como ficou claro durante a pandemia de covid-19.

As atividades vão ocorrer de 1º de agosto a 21 de outubro e são gratuitas para os alunos selecionados. Nesta primeira edição, o programa terá um formato híbrido: as quatro semanas iniciais serão online e o restante do curso ocorrerá na sede do Estadão, em São Paulo.

Realizado em período integral, o curso possibilitará que recém-formados aprofundem discussões jornalísticas e ampliem conhecimentos técnicos e teóricos sobre a cobertura de assuntos de saúde e bem-estar. O programa prevê aulas, palestras e entrevistas com profissionais da área em módulos sobre saúde pública, pesquisas de medicamentos e informação científica, saúde complementar e doenças prevalentes no País, além de temas relacionados às práticas de bem-estar.

Os alunos também terão contato próximo com repórteres e editores do Estadão, que vão compartilhar as melhores práticas para a cobertura na área e também abordar questões como ética jornalística e combate à desinformação. A experiência recente de fazer jornalismo de qualidade em meio a uma pandemia como a do novo coronavírus, com todas as suas complexidades, será outro dos temas.

O curso conta com o patrocínio da Interfarma, associação que reúne empresas e pesquisadores nacionais e estrangeiros da indústria farmacêutica.

Seleção. Para se candidatar, é preciso ser recém-formado em jornalismo (2019, 2020, 2021 ou 2022/1) ou estar no último semestre do curso, com conclusão prevista para dezembro de 2022. As inscrições ocorrem junto com a primeira fase de seleção e vão até 5 de julho neste formulário.

No formulário de inscrição, os candidatos vão precisar sugerir uma reportagem na área de saúde, indicando as fontes que seriam consultadas nessa possível matéria e como trabalhariam o tema em múltiplas plataformas. Também devem fazer um vídeo curto explicando a pauta para os avaliadores e mostrando por que o assunto é relevante.

Os participantes aprovados para a segunda etapa passarão por dinâmica online e vão produzir um texto jornalístico com tema divulgado no dia. O resultado da seleção será divulgado em 15 de julho e a turma terá 30 jovens jornalistas, vindos de vários Estados do País.