Tecnologia: uma aliada no estudo da língua inglesa

O uso de novas tecnologias trouxe a necessidade de se rever metodologias tradicionais no processo de aprendizagem do idioma em sala de aula

O estudo da língua inglesa mudou muito nos últimos anos. Quem estudou inglês 30 anos atrás não teve acesso à enorme quantidade de recursos que os alunos de hoje têm. O simples acesso a material de áudio ou vídeo era muito escasso e feito, em grande parte das vezes, por meio de fitas VHS ou cassete. Oportunidades para se comunicar com falantes nativos do inglês eram raras e ocorriam em poucas ocasiões como viagens internacionais, cartas ou (caras) chamadas telefônicas internacionais.

O cenário atual é completamente diferente. Com a globalização e o avanço tecnológico, é possível se comunicar com pessoas de qualquer parte do mundo de maneira rápida, barata e eficaz. Um pequeno smartphone realiza operações que, no passado, eram feitas por meio de vários diferentes equipamentos – ele substitui telefones fixos, gravadores, máquinas fotográficas, televisores, rádios, aparelhos de GPS, além de permitir o acesso à internet.

A internet revolucionou a comunicação no mundo todo e teve um grande impacto na educação por diversas razões. Hoje é possível que uma pessoa, sentada em seu quarto, acesse o acervo de bibliotecas e museus de diversas partes do mundo; há canais de Youtube sobre os mais variados temas; existem sites dedicados aos mais diversos tópicos. Também existem muitos aplicativos com finalidades diversas, desde a organização de nossa rotina (como no caso daqueles que têm a função de agenda, calendário ou lembretes) até o estudo de diferentes disciplinas.

Uma pergunta bastante frequente dos pais de alunos de diferentes faixas etárias é: como ajudar o filho a estudar inglês em casa? Há diversas respostas para essa pergunta como, por exemplo, revendo em casa os conteúdos das aulas ou lendo livros em inglês, mas, além das maneiras mais tradicionais, o uso de tecnologia e, especialmente, da internet pode otimizar o estudo do idioma. Por essa razão, selecionamos algumas ferramentas que podem ser excelentes aliadas no estudo do inglês.

LearnEnglish Kids, do British Council: voltado para o público infantil, o site tem uma série de atividades, histórias, jogos e músicas para que as crianças possam praticar as diferentes habilidades. Há também uma seção para os pais, na qual são disponibilizadas dicas bem variadas de como ajudar as crianças no estudo do idioma.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org

Existe também a versão do site para o público adulto: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

News in Levels: disponibiliza, em inglês, notícias do mundo todo em diferentes níveis de conhecimento linguístico. No mesmo site, há links para outras páginas que também apresentam conteúdo em níveis, como o Videos in Levels(com vídeos) e o Jokes in Levels (com piadas).

Lyrics Training: proporciona a divertida prática de compreensão auditiva por meio de músicas. É possível escolher a canção e o nível de dificuldade para praticar. Enquanto a música toca, é preciso digitar as palavras escutadas – a música só avançará se a letra estiver correta, e você receberá uma pontuação no final para avaliar seu desempenho.

https://lyricstraining.com/

Dictionary.com: um dicionário on-line que, além do significado, traz fatos sobre a origem histórica das palavras, frases e expressões idiomáticas, diferentes maneiras de uso, áudio com a pronúncia, exemplos da web em que ela aparece, entre outras informações que ajudam bastante no estudo do idioma. No mesmo site há, ainda, curiosidades sobre a língua inglesa, como, por exemplo, quais são as palavras mais velhas do inglês, e dicas para estudar.

https://www.dictionary.com/

BBC Learning English: desenvolvido pela BBC, é voltado para o ensino e aprendizado do inglês. No site há cursos de diferentes níveis e diversas atividades para praticar o idioma. Há, por exemplo, uma seção chamada English in a minute, na qual são apresentados diversos vídeos com dicas variadas sobre o inglês. A transcrição de todo o conteúdo desses vídeos também é disponibilizada para que os alunos possam acompanhar, por meio da leitura, tudo que é dito.

http://www.bbc.co.uk/learningenglish

Super Simple: divertido, colorido e desenvolvido por educadores, o Super Simple apresenta diversos recursos que podem ampliar o contato das crianças com a língua. O site disponibiliza cartoons, folhas de atividades que podem ser baixadas e impressas e, entre outras coisas, uma seção de música, o Super Simple Songs, no qual encontramos uma grande variedade de canções para crianças em inglês.

Duolingo: plataforma de ensino que conta com site e aplicativo. É estruturado como se fosse uma espécie de jogo no qual o usuário vai ganhando pontos e melhorando suas habilidades à medida que realiza as atividades propostas. Por meio de repetições, é possível aprender palavras e frases de diversas línguas. É uma maneira divertida de testar o conhecimento e ampliar o vocabulário.

Essas são apenas algumas sugestões. Navegando na internet, é possível encontrar muitas outras ferramentas bem variadas. Não podemos deixar de ressaltar que essas são sugestões para complementar o aprendizado da língua. A participação ativa nas aulas de inglês e a realização adequada das atividades propostas são de extrema importância para o desenvolvimento pleno das habilidades em língua inglesa.

Maíra Gonçalves Malosso

Coordenadora-assistente de Inglês