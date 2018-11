O Vital cresce

Fundador e mantenedor do Vital Brazil, Gisvaldo de Godoi fala sobre o novo prédio do Colégio, cujas obras começaram em 1º de novembro, com previsão de conclusão para agosto de 2019

Como será e para que será usado o novo prédio?

Serão três andares, em um terreno de 500 m2, com o térreo dedicado integralmente ao embarque e desembarque dos alunos e ao estacionamento dos ônibus escolares. Será um vão coberto, com poucas colunas, para não atrapalhar o fluxo, dando mais conforto e segurança aos pais. Mas a quadra continuará servindo para embarque rápido, nos horários de saída, com o aplicativo Filho sem Fila.

E nos outros andares?

No primeiro andar, teremos a nova biblioteca do Vital, que é o grande destaque do novo prédio. Ela terá mais que o dobro do tamanho da atual e um projeto bastante moderno, com diferentes ambientes – desde mesas e cadeiras até pufes no chão, sofás, arquibancada. A ideia é proporcionar uma ocupação mais rica aos usuários.

Você terá tanto um espaço para o uso mais tradicional de uma biblioteca escolar – onde o estudante fica concentrado em suas leituras, estudos e pesquisas – como um outro espaço que privilegia a mobilidade e a interação entre os alunos, que poderão conversar, fazer trabalhos em grupo, utilizar recursos eletrônicos e audiovisuais. A nova biblioteca terá tablets, notebooks e sinal de wi-fi exclusivos, com a mesma importância que o acervo de livros. Além disso, nesse primeiro andar teremos o Departamento de Marketing e a Gráfica do Colégio. Já o segundo andar concentrará o Administrativo, as salas de reunião e as de atendimento às famílias.

Como fica o prédio atual?

Com a reforma, ganhamos espaço para aumentar o número de salas de aula e criar novas áreas ambientes que julgarmos importantes para o projeto pedagógico. Inclusive, está em nossos planos transformar a atual biblioteca em um espaço maker, com ferramentas adequadas para projetos mais “mão na massa”, que tenham uma concepção de aprendizagem mais ativa, de se aprender fazendo.

O que motivou a reforma?

A reforma representa a concretização de nossas expectativas até aqui, mas também a projeção de novas metas. Ela indica que a escola cresceu e que vai crescer ainda mais – portanto, precisamos de novos espaços para abrigar esse crescimento. Sempre tendo em vista que o projeto arquitetônico tem de seguir o projeto pedagógico. O novo prédio, por exemplo, concentrará o trânsito de adultos que vêm à escola para resolver questões burocráticas ou de atendimento às famílias, porque isso garante aos alunos em sala de aula, no prédio atual, mais silêncio e tranquilidade. Será sempre assim: qualquer nova estrutura – qualquer nova área ambiente ou tecnologia que implementarmos no Vital – será para privilegiar o projeto de formação dos nossos alunos.