Colégio Vital Brazil

A lógica da brincadeira

Como os jogos ajudam a promover o raciocínio e as habilidades essenciais para o pensamento matemático Os alunos da professora Carina Costa não têm mais do que três anos de idade. Sentados em roda, eles veem a professora do Maternal colocar no chão um cartaz com a foto da piscina de areia que há no