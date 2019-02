Plant Kindness, Let Love Blossom

Em fevereiro, a Biblioteca da Stance Dual recepcionou seus visitantes com a exposição “Plant kindness, let love blossom – Valentine’s Day”. Foram realizadas atividades para praticar e experimentar uma boa dose de gentileza e conhecer um acervo de livros multilinguístico, selecionado em três idiomas – inglês, português e espanhol – refletindo a pluralidade do sentimento.

“Plant kindness”- Exposição de livros sobre amor, amizade e Valentine’s Day

“Let Love blossom” – Painel usado para expor os cartões escritos pelos visitantes.

Para despertar os valores da gentileza e do carinho, a Biblioteca Fusiarska ofereceu uma coleção de cartões comemorativos para toda a escola usar e postar em uma caixa de correio. No dia oficial de São Valentim, a caixa foi aberta e todos os cartões e dedicatórias foram expostos em destaque para serem admirados, retirados e guardados com muito carinho.

“Mailbox” – Caixa de correio onde os cartões foram postados.

“Valentine’s cards”- Abertura da caixa de correio no dia oficial da comemoração.

Estimular a afetividade e a fraternidade entre as pessoas da comunidade escolar teve um impacto mais que positivo – semear carinho e deixar o amor crescer, como diz o painel da exposição, foi uma forma doce de começar 2019.

“Valentine´s Day Panel” – Cartões para serem retirados.

“Teacher on Valentine´s” – Professores também receberam cartões de admiração.