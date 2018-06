Uma divertida tarde com os avós

Ao longo da Educação Infantil, convidamos os pais a participar de atividades da rotina escolar para que possam acompanhar o desenvolvimento de seus filhos na escola.



Para as turmas do K4 temos como convidados especiais os avós, que vêm para a escola para participar de um evento emocionante que integra as aulas de português e inglês: O Chá dos Avós.

As crianças, nessa faixa etária, iniciam o contato com novos gêneros literários, como as nursery rhymes e as parlendas. São textos de fácil memorização, que ampliam o repertório linguístico, a fluência e o vocabulário.

Nas aulas de inglês, as crianças brincam, cantam e dramatizam as Nursery Rhymes. Elas aprendem e memorizam estruturas linguísticas que são utilizadas em diversos momentos da rotina escolar.

Dramatizando Humpty Dumpty

Conforme as rimas vão sendo aprendidas, as crianças também confeccionam um livro de artes para presentear seus avós.

Confeccionando livro

No português, com o trabalho mais sistemático de alfabetização, as parlendas memorizadas auxiliam na percepção do início e do fim das palavras, o que traz uma maior consciência fonológica. As crianças recitam as cantigas, acompanham os versos com o dedo e ilustram as páginas de um segundo livro, também confeccionado como lembrança para os avós.

Lendo as parlendas

Com as parlendas e nursery rhymes memorizadas e os livros prontos, nos dias 17 e 18 de maio, as crianças do Kinder 4 puderam compartilhar esse conhecimento com os avós, uma vez que essas cantigas são passadas de geração a geração.

Os avós sortearam cartões com as figuras das parlendas/nursery rhymes que foram recitadas pelas crianças, mas também tiveram oportunidade de contribuir relembrando e cantando para os netos cantigas de sua época de criança.

Crianças recitando as parlendas

Avós recitando para os netos

Num segundo momento, durante uma atividade de artes, avós e netos fizeram juntos as últimas folhas dos livros que, depois de finalizados, foram levados para casa como lembrança desse momento tão especial.

Avós e crianças criando juntos

O evento se encerrou com delicioso chá que foi servido com bolo para avós e netos saborearem juntos.

Hora do Chá

Em um dos dias, tivemos a participação especial do Sr. Alberto, avô de um dos alunos do Kinder 4, que tocou músicas infantis no piano, enriquecendo o evento.

Apresentação especial de um avô