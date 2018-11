Jornada De Formação Stance Dual

Sempre atenta às reflexões sobre Educação e Formação dos Professores, a Stance realizou nesse sábado, 10 de novembro, o Teacher’s Talks. Os temas discutidos foram os mais variados, com a participação de docentes de todos os segmentos e toda a equipe de coordenação e orientação educacional.

Na Educação Infantil, por exemplo, professores apresentaram projetos das diferentes séries, como o desenvolvimento do desenho da figura humana, que permite aos alunos um olhar para si mesmos e para o outro; o projeto “Minha história”, do Kinder 5, que introduz conteúdos de Matemática e Linguagem de forma lúdica, a partir das vivências das próprias crianças; e a percepção do corpo e do espaço por meio do trabalho com massagem, no Kinder 2.

Projetos de educação socioambiental (Carta da Terra/Agenda 21), multiletramento, e direitos humanos foram temas apresentados por professores do EF1, enquanto questões acerca da tecnologia e da internet, como a Dark Web, e ao mesmo tempo, o prazer da leitura e a fruição literária, foram aspectos discutidos pelos docentes do EF2. Foram relatadas também as ações das Equipes de Ajuda, projeto de combate ao Bullying da Stance Dual, desde sua implantação em 2015, participações em eventos fora da escola, até atividades realizadas atualmente.