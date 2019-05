Alunos de 4º ano encantados com os mitos gregos!

Pelo segundo ano consecutivo, alunos e funcionários da Stance se uniram para a celebração da literatura e da palavra de maneiras pra lá de divertidas. Contações de histórias, conversas com autores, piqueniques, oficinas literárias, saraus, performances teatrais e até mesmo uma minilivraria foi montada na escola – cada atividade considerou o interesse e o potencial de cada aluno, a fim de instigar toda a comunidade para o prazer de ler.

A Semana Literária começou com o Drop Everything and Read!, um desafio bastante lúdico que já virou ativismo escolar: momentos em que todos param suas atividades para ler. Apenas ler. A equipe da Biblioteca criou um acervo itinerante, que passeou pelos quatro cantos da escola com livros em inglês, português e espanhol.



Drop Everything and Read! Paramos tudo para ler.

Os convidados da Semana também foram muitos. O autor e ilustrador Ivo Minkovicius fascinou alunos ao contar sobre seu processo de escrita e desenhar personagens e cenários “ao vivo”, com os quais presenteou as turmas. Também vieram à Stance o escritor e professor José Carlos Souza e o editor Bruno Zeni, que falaram sobre criação, relação escritor/leitor e etapas de edição de um livro.

O 2º ano foi surpreendido ainda com a presença do escritor Tiago dos Santos R. Teixeira, de apenas 9 anos, e da editora Grace Pereira, idealizadora do Projeto Escritores Mirins. As crianças aprenderam um pouco mais sobre o funcionamento de uma editora e ficaram extasiadas ao perceber que elas também podiam se tornar escritoras.



Todos nós, pequenos ou grandes, podemos escrever.

Contação de histórias não faltou, ao contrário, fartou! Em meio a contadores-profissionais convidados, contadores-professores experientes, nem os alunos escaparam de contar causos, como no caso do 7º ano, que encenou mitos gregos para os alunos menores do 4º ano; o 6º ano que cantou e encantou num divertido sarau; e o 3º ano, que levou histórias e afetos à Creche Aconchego.

Durante os recreios da Semana Literária, vários ambientes da escola tornaram-se palcos cheios de histórias e arte. Um auditório montado ao ar livre abrigou apresentações variadas, espaços verdes acolheram piqueniques literários com toalhas vermelhas e muitos livros para serem degustados e discutidos com a mediação das professoras.



Tomar lanche “embebido” em literatura, foi D+!

Foram sete dias intensos e cheios de inspiração que apuraram os conceitos literários de funcionários e alunos de toda a escola. Uma ação multidisciplinar e alimentada de diversidade, para mostrar que ler e escrever vão além dos muros da escola e nos levam tão longe quanto nos propomos a imaginar e ousar.