Segunda-feira, 7 de maio de 2018, oito horas da manhã. Em todas as salas de todos os segmentos da Stance Dual, alunos e professores pararam suas tarefas diárias para ler. Apenas LER. Esse foi o início da I Semana Literária Stance Dual, que aconteceu de 7 a 12 de maio trazendo diversas atividades dentro e fora da sala de aula, além de uma livraria montada na escola com títulos selecionados.

“Drop Everything and Read” Moment

Pensado e organizado pela equipe da biblioteca da escola, o evento buscou apresentar à comunidade o projeto literário desenvolvido na Stance, enfatizando as inúmeras práticas realizadas no dia a dia e promovendo a integração de todos os segmentos. Contações de histórias, conversas com autores, piqueniques, oficinas literárias, saraus, performances teatrais, cada atividade foi planejada levando em consideração não só o trabalho pedagógico, mas também os interesses dos alunos.

Ao longo do evento, passaram pela Stance os escritores Maria José Nóbrega, Ivo Minkovicius, Weberson Santiago, José Santos e Bárbara Soalheiro. Eles conversaram com os alunos sobre temas diversos, apresentaram suas trajetórias pessoais, seus processos de escrita e a importância da literatura para eles e para a sociedade em geral. A oportunidade de conversar com esses profissionais permitiu desmistificar o ato de escrita – essencial no universo escolar e às vezes motivo de ansiedade para os alunos – e aproximar ainda mais as crianças do universo literário.

Escritor e ilustrador Ivo Minkovicius em bate-papo com o Kinder 5

Escritor José Santos em bate-papo com o 2º Ano

Tivemos ainda o Recreio Literário, que promoveu atividades variadas a cada dia da semana: histórias contadas por Adriana Luz e Maria India Bonduki; Oficina de Literatura de Cordel; Oficina de criação de marcadores de livros; Piqueniques Literários mediados pelas Profªs. Regina Alfaia e Francielle Miquilini que provocaram os alunos, enquanto lanchavam, com perguntas como “Que tipo de leitor você é?” e “Você é o que você lê?”; e, no último dia, um grande Sarau!

Recreio Literário – Literatura de Cordel com o Gibi

Recreio Literário – Piquenique Literário – Fundamental 2

As contações de histórias e performances literárias, de adultos e crianças, foram valorizadas ainda em diversos momentos. Os Kinders 2 e 3 receberam a contadora Luccia Ghisalberti, com a belíssima história “The Rainbow Fish”. Os alunos de 3º ano se transformaram em contadores quando visitaram as crianças da Creche Aconchego, no ato de doação dos livros arrecadados pela Campanha realizada por eles em abril. Ainda, num momento de integração entre os segmentos, os alunos de 7º ano presentearam as turmas de 4º ano com mitos e lendas da mitologia grega. O 6º ano organizou um sarau durante as aulas de língua portuguesa e o 8º ano apresentou Shakespeare para os colegas em provocativas performances no “R&J Project”, baseado em Romeu e Julieta.

7º Ano conta mitos e lendas para o 4º Ano

O fechamento da Semana Literária foi tão poético quanto o começo. Na sexta-feira, 11 de maio de 2018, às 15h, em todas as salas de todos os segmentos da Stance Dual, alunos e professores pararam suas tarefas diárias para ler. Apenas LER.