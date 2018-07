Mundialmente, comemora-se o Dia do Meio Ambiente em 5 de junho. Para além dessa data, a Stance Dual, que já tem um trabalho socioambiental efetivo e consolidado, desenvolve no decorrer de todo o ano letivo atividades que buscam despertar a reflexão da comunidade sobre o assunto.

Encerrando o primeiro semestre, organizamos ao final do mês de junho a Semana do Meio Ambiente, que possibilitou o compartilhamento de conhecimentos e informações sobre temas importantes relacionados à sustentabilidade socioambiental.

Estudantes de 7º ano conversaram com os alunos de 3º ano sobre recursos hídricos, com foco na poluição e no uso racional da água. Esse encontro agregou conhecimentos e possibilitou ao grupo complementar saberes que foram trabalhados em sala de aula durante o semestre.

Já os alunos de 2º ano tiveram um encontro especial com o artista circense Luiz Felipe Pelegrini, que atuou durante cinco anos no Cirque de Soleil e abordou o tema “Circo legal não tem animal!”. Animais que vivem em circos sofrem abusos e maus tratos e quando ficam idosos ou doentes são abandonados nas estradas e morrem.

Atualmente, apenas 11 estados brasileiros aprovaram legislação que proíbe o uso de animais em circos: Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Outro projeto, a “Pegada do desperdício”, propôs aos alunos de 4º ano uma reflexão sobre a cadeia de produção de alimentos. Cristina Cabral, bióloga, ativista, médica veterinária e nossa assessora da área de Ciências da Natureza, conversou sobre o tema, mostrando desde o plantio de alimentos até a etapa final da cadeia produtiva, que é o desperdício – a comida que deixamos no prato.

Larissa Rahmilevtz, engenheira ambiental, compartilhou com os alunos de 5º ano sua experiência sobre bairro e casa sustentáveis em Sidney/Austrália, relatando o trabalho realizado por Michael Mobbs, consultor e autor ambiental que converteu sua casa de estilo clássico Chippendale em uma casa sustentável, modificando os sistemas de água, energia e resíduos.

Nossos pequenos alunos de K4, K5 e 1º ano receberam a visita de representantes das turmas de 6º ano, que abordaram o tema Resíduos explicando a coleta seletiva e a reciclagem de materiais. Os alunos destacaram as cores dos cestos de resíduos da escola e explicaram o que deve ser descartado em cada um.

A biblioteca organizou a exposição Sou sustentável, sensibilizando o público através de imagens e informações sobre ações sustentáveis possíveis de serem praticadas em nosso dia a dia.

Com o Fundamental II, o enfoque foi no lixo eletrônico, especialmente o descarte de celulares. Foram abordados a quantidade, o acúmulo desse tipo de resíduo e as consequências para o meio ambiente.