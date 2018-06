Projeto de convivência anual da Stance Dual em ação!

O Assembly é uma reunião coletiva periódica entre alunos, professores e coordenadores da Stance Dual. Sua última edição, realizada em maio no Ensino Fundamental II, proporcionou momentos importantes de discussão sobre temas atuais e transdisciplinares. Os alunos apresentaram trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do Projeto de Convivência anual da Stance Dual, cujo tema em 2018 é o “Respeito às diferentes opiniões”.

Os projetos de convivência têm como objetivo dar sentido à vida em comunidade e melhorar o ambiente escolar por meio da realização de um conjunto de atividades baseadas na transmissão de valores como igualdade, tolerância, respeito mútuo e não violência.

Os temas discutidos são incorporados como conteúdos em todas as disciplinas e diferentes propostas são realizadas envolvendo alunos de diferentes idades em situações de protagonismo: pesquisando, discutindo, refletindo e criando propostas e soluções para os mais diversos problemas de convivência.

Assim, neste ano, cada série se aprofundou em um aspecto do tema:

• 6º ano: voltou-se para o autoconhecimento explorado no trabalho Minha vida em palavras, uma viagem às raízes e origens familiares a fim de traçar história de cada aluno, reunindo ancestralidade e atualidade.

Apresentação da música In My Life por alunos de 6° ano

Detalhes da produção My Frankenstein por alguns alunos de 6° ano

• 7º ano: aprofundou-se no conceito de alteridade para realizar uma performance emocionante. Os alunos encenaram o mito grego de Eco e Narciso, modernizado através da representação de pessoas absortas no celular e em selfies, de modo a provocar a reflexão do público a respeito do olhar para o outro.

Performance do mito de Eco e Narciso, adaptada pelas turmas de 7° ano

Representação da alteridade e do olhar para o outro pelas turmas de 7° ano

• 8º ano: a partir de conceitos de comunicação e intencionalidade, os estudantes realizaram uma performance com o objetivo de mostrar a importância da comunicação em um noticiário de TV.

A importância da comunicação e da intencionalidade apresentada por alunos de 8° ano

• 9º ano: apresentou o que são e como se desenvolvem fake news e como frequentemente são confundidos fatos e opiniões. Para isso, os alunos criaram uma notícia fabricando dados que relacionavam o uso do celular ao desenvolvimento de câncer no lobo occipital; e em seguida, mostraram dados científicos para desmenti-la.

Alunos do 9º ano apresentam estudo e reflexão sobre Fake News a respeito dos efeitos cancerígenos de ondas produzidas por celulares

Apresentação de dados científicos comprovando a falsidade da notícia divulgada anteriormente

Conclusão das discussões das turmas de 9° ano, evidenciando a diferença entre fatos e opiniões

Ao final das apresentações, todos os alunos de 6° a 9° ano foram convidados a uma reflexão empática sobre eventos recentes, como a queda de um prédio na região central de São Paulo no início de maio, e sobre recorrentes casos de solidão e isolamento de jovens em diversas escolas. As ideias de todos sobre esses acontecimentos foram reunidas na construção coletiva de um grande painel, que marcou esse momento disparador do tema de discussão de 2018.

Queda de edifício em São Paulo

Mural empático, construído colaborativamente, depois de apresentações e dinâmica reflexiva sobre a empatia hoje em dia