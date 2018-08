Premio Desafio 2030 – Escolas transformando o nosso mundo – Stance na final!

Nossa escola, diante da complexidade do mundo atual, e inspirada pelas ações da UNESCO, que desenvolve atividades permanentes para construção de um mundo justo, compassivo, sustentável e equânime para todos, acredita que a Educação Ambiental é uma ferramenta para a mudança. O exercício de convivência entre homens, o respeito pelas diferenças, a valorização do diálogo e a postura sustentável em relação aos recursos naturais são os objetos do nosso trabalho, que tem como base os princípios da Carta da Terra e da Agenda 21.

No mês de junho, a Stance Dual foi convidada a participar do prêmio “Desafio 2030 – Escolas transformando o nosso mundo”, que tem como propósito reconhecer projetos transformadores ligados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/). Nesta 2ª edição, participaram escolas públicas e particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA da grande São Paulo, totalizando 79 inscritos.

Entre os diferentes projetos que nossa escola desenvolve, escolhemos a Campanha Desperdício 10 para participar desse Prêmio, cujos protagonistas são os alunos do 5º ano de 2017 e 2018, com reflexões e ações pautadas na relação do ser humano com a comida. Os dados sobre a fome no mundo, a distribuição e o desperdício de alimentos e o índice de mortalidade vinculada à desnutrição foram o nosso ponto de partida (https://educacao.estadao.com.br/blogs/stance-dual/campanha-do-desperdicio-zero/).

Agora, anunciamos para a alegria da comunidade Stance Dual que o nosso Projeto ficou entre os 3 finalistas na categoria Ensino Fundamental I! A noite de premiação aconteceu na UNIBES CULTURAL, em 23 de agosto. A banca avaliadora contou com a presença de nomes importantes da Educação Ambiental, inclusive o escritório da ONU no Brasil.

Esse também foi o dia da abertura da Virada Sustentável, cuja programação se encontra no link a seguir, confiram e participem das várias oficinas propostas para esse final de semana:

https://www.viradasustentavel.org.br/sao-paulo/virada-sustentavel-sao-paulo-2018/programacao.html