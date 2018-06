Participação da Stance Dual School na Organização das Américas pela Educação de Excelência

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, a Stance Dual School esteve em Cuba, representada pela Diretora Eliana Rahmilevitz na Organização das Américas pela Educação de Excelência. O tema do evento neste ano foi a Educação pela Paz, que busca o despertar da afetividade e da empatia, além do desenvolvimento cognitivo.

Na ocasião, foi apresentado o projeto de empreendedorismo transformador da APAF, desenvolvido pelas mães da escola há 18 anos, e também o trabalho social inovador presente no currículo da Stance desde a Educação Infantil até o 9º ano a fim de formar um cidadão antenado, que entende as necessidades do mundo globalizado e atua com criatividade e senso crítico para resolver problemas.

Graças a esse trabalho de excelência realizado pela Stance Dual na educação recebemos o título de Embaixadora da Paz pela Organização das Américas em Cuba!