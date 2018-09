Participação da Stance Dual no II Encontro Nacional de Alunos de Equipes de Ajuda na UNICAMP

Em 24 de agosto, cinco estudantes do EF2 da Stance Dual participaram do II Encontro Nacional de Alunos de Equipes de Ajuda, no Centro de Convenções da Unicamp, evento organizado pelo GEPEM (Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral). Nossos alunos, um grupo pequeno diante de outras delegações completas que representavam suas escolas, apresentaram com descontração e segurança as conquistas realizadas em relação à melhoria das relações interpessoais na escola e compartilharam com estudantes de outras cidades estratégias de sucesso na mediação de conflitos no dia a dia escolar.

Integantes da Equipe de Ajuda da Stance Dual compartilhando suas experiências com as Equipes de outras cidades.

Representantes da Equipe de Ajuda da Stance Dual participando do evento.

O engajamento e a preocupação da Stance com essas relevantes temáticas sempre estiveram presentes no Projeto Político Pedagógico da escola e nos processos de formação do corpo docente. Em 2015, foi realizada uma palestra com o professor José Maria Avilès Martinez, da Universidade de Valladolid (Espanha), uma das referências mundiais nas pesquisas sobre bullying e responsável pela introdução da prática de mediação entre pares, conhecida como Equipes de Ajuda.

Esse projeto foi implementado na Stance há três anos sob a gestão da equipe de Orientação Educacional do EF2. Protagonizada pelos próprios estudantes, trata-se de uma prática de prevenção ao bullying e outras formas de violência na escola. A equipe é formada por representantes voluntários de todas as séries, eleitos por seus colegas e preparados para agir como referência na mediação e resolução de conflitos entre pares.

Integrantes da Equipe se preparando para enviar suas mensagens pelo mundo.

Nossos alunos destacaram-se no Encontro pela originalidade nas propostas e também pelos valores e habilidades sociomorais, como empatia, solidariedade, respeito, demonstrados nas ações de apoio a colegas com dificuldades de relacionamento. Foi um momento importante de reconhecimento dos benefícios da presença das Equipes de Ajuda nas escolas para melhoria da convivência e diminuição da violência.

Balões carregando mensagens de conscientização e paz, lançados pelos membros de Equipes de Ajuda de todo o Estado de São Paulo.

Leia abaixo o depoimento de um dos alunos participantes do evento:

O II Encontro Nacional das Equipes de Ajuda na Unicamp, sobre o grupo VALENTES, no dia 24 de agosto de 2018, foi muito importante e interessante. Aprendi novas coisas, me emocionei e entendi melhor o valor da EQUIPE DE AJUDA.

Nem sempre a vida nos dá o que desejamos, às vezes o que queremos não acontece. Porém, algumas coisas são terríveis e nos fazem sofrer, por exemplo, o bullying, que faz pessoas passarem por dificuldades, chorarem, sofrerem e até, infelizmente, se matarem. Mas somos nós que vamos mudar isso, mudar o futuro e ajudar o próximo.

Podemos sempre nos colocar no lugar do outro e ver o que ele está passando. Você gostaria de sofrer também?

Diego 9ºC 2018