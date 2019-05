Lances incríveis e muito Xeque-Mate na Stance Dual School! O universo do xadrez e dos jogos de raciocínio, tanto de tabuleiro como de sistematização de conteúdo, fazem parte do percurso de formação dos alunos da Stance Dual School desde 1999.

As aulas de xadrez e jogos integram o currículo básico do Kinder 4 ao 5º ano e são oferecidas como opção no Dual Day no Ensino Fundamental 2. Além disso, os jogos também são utilizados em sala de aula, em todos os segmentos, em dinâmicas das diversas disciplinas.