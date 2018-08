Inovação Stance: do Bilíngue ao Multilíngue

Inclusão, tolerância e respeito às diferenças, além da formação multilíngue, são princípios de base da Stance Dual School, presentes em todas as atividades e planejamentos pedagógicos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 2.

A partir disso, inovamos mais uma vez com o início de um curso bastante especial: neste segundo semestre de 2018, os estudantes passarão a ter a oportunidade de fazer aulas de LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais, no Dual Day do Ensino Fundamental 2, com o Prof. Marcelo Bessa de Lima, surdo, presidente da Associação de Surdos de São Caetano do Sul.

A oferta do curso vai ao encontro do projeto escolar e responde também a uma demanda dos alunos. No âmbito das ações sociais realizadas anualmente pelas turmas de 7º ano, desenvolve-se um projeto em parceria com a Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental Helen Keller, uma das maiores e mais antigas escolas para surdos de São Paulo. Os alunos realizam visitas a crianças e adolescentes surdos e participam de dinâmicas diversas de interação ao longo do ano.

Assim, engajados na realização desse projeto e no estudo da cultura surda, os estudantes pediram à coordenação que fosse criado o curso de Libras na ocasião de uma Mesa Redonda (encontros regulares entre alunos, coordenação e direção para discussão de pautas escolares) na Stance Dual: – Queremos ser multilíngues, afirmavam.

O pedido foi prontamente atendido pela escola, uma vez que está em plena concordância com a política escolar. Em nossa concepção, aprender uma língua é aprender uma cultura. Uma língua transporta nela uma visão de mundo e o multilinguismo favorece a democratização das reações e a promoção da cultura de paz.

Segundo Ban Ki Moon, diplomata coreano e ex-secretário geral da ONU, “o multilinguismo é essencial para uma comunicação harmoniosa entre os povos… favorece a tolerância, inclusão e empatia. O multilinguismo deve ser preservado e encorajado por meio de diferentes ações… num espírito de partilha e de comunicação”. É dessa forma que ocorre o ensino de língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola e, agora, a língua brasileira de sinais na Stance Dual. Rumo à formação de alunos multilíngues!