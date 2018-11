Haloween na Stance Dual

Trick or treat... Give me something good to eat!

O Halloween ou Dia das Bruxas é celebrado no dia 31 de outubro nos países de origem anglo-saxônica. A data remonta a práticas antigas dos Celtas, a rituais religiosos dos Romanos e Católicos e a tradições folclóricas europeias. Ao longo do tempo, essas tradições se combinaram para criar a celebração que conhecemos hoje.

Na passagem entre outono e inverno (no hemisfério norte), plenitude e escassez, vida e morte, o Halloween é um tempo de celebrações e superstições. No século XIX, começou a perder a conotação religiosa, se tornando uma celebração secular, de comunhão, principalmente para crianças. Hoje, o Halloween é celebrado com “trick-or-treat”, festas à fantasia e decorações assustadoras. Casas mal-assombradas fazem parte das festividades. Esculpir “jack-o-lanterns” é também comum.

Na Stance Dual, comemoramos toda essa alegria. A comunidade escolar é incentivada (professores inclusive!) a vestir fantasias e decorar as salas de aula. Os alunos são convidados a entrar na casa mal-assombrada e a participar do “trick-or-treat”. Os estudantes podem explorar livros e sites sobre a festa na biblioteca, brincar de jogos típicos no espaço de jogos e fazer “jack-o-lanterns” na recicloteca. Durante as aulas, professores falam sobre a data, propõem jogos e engajam os estudantes em atividades sobre o Haloween.

Neste ano, a data foi comemorada na escola na própria quarta-feira, dia 31 de outubro. As crianças da Educação Infantil celebraram brincando e desfilaram com suas fantasias, visitaram a casa da bruxa, experimentaram culinárias temáticas e escutaram histórias tradicionais.

Já os alunos de 1º a 5º ano participaram de diversas brincadeiras e atividades de Halloween preparadas pela escola e a equipe de inglês. Alunos e professores se fantasiaram e decoraram as salas com bruxas, fantasmas, abóboras, vassouras e morcegos!

No Ensino Fundamental 2, diversas atividades foram realizadas, sobretudo nas aulas de Language. Decorar as portas das salas de aula foi parte da brincadeira. Professores e estudantes também se empenharam e realizaram um criativo e sofisticado desfile de fantasias. Zumbis horripilantes, bruxas e caveiras foram vistos pela escola, além de grupos inteiros fantasiados. Os alunos de 5º ano foram convidados a curtir esse momento no EF2 e todos juntos se divertiram horrores!

Ainda, nas aulas de Games, jogos assustadores especiais foram propostos:

“Labyrinth” , um jogo maravilhoso de resolução de problemas. Os participantes devem encontrar, colecionar e mover pelo labirinto diferentes criaturas ou símbolos monstruosos, e depois retornar para casa com segurança!

, um jogo maravilhoso de resolução de problemas. Os participantes devem encontrar, colecionar e mover pelo labirinto diferentes criaturas ou símbolos monstruosos, e depois retornar para casa com segurança! “Spot It – Halloween” , as crianças devem encontrar pares de imagens relacionadas ao Dia das Bruxas e dizer seu nome em inglês para conseguir o máximo de cartas e ganhar o jogo!

, as crianças devem encontrar pares de imagens relacionadas ao Dia das Bruxas e dizer seu nome em inglês para conseguir o máximo de cartas e ganhar o jogo! “Guess Who – Mix and Mash” , os jogadores montam um rosto maluco e monstruoso e depois devem descobrir o que são a partir de perguntas e inferências.

, os jogadores montam um rosto maluco e monstruoso e depois devem descobrir o que são a partir de perguntas e inferências. “Werewolf for a Night”,cada um adota um personagem. As crianças que são lobisomens devem fazer as outras acreditarem que não são realmente lobisomens.

A Biblioteca Mrs. Fusiarska também não ficou de fora das celebrações e criou um Haloween para necrófilo algum botar defeito! Um cemitério peculiar apresentou ilustres autores póstumos do mundo literário infanto-juvenil. Nomes como Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Roald Dahl e Agatha Christie – entre outros nacionais e internacionais – ajudaram a compor um cenário pra lá de inspirador.

Os espaços e objetos da biblioteca se transformaram em personagens de Halloween e levaram os visitantes a entrar na fantasia desta festa sombria, enchendo o Dia das Bruxas de brilho e sustos fabulosos. Os alunos puderam ouvir histórias de Halloween com a bibliotecária Adriana Luz e com a Teacher Larissa Rovaron – Funny Bones, Heckedy Peg, Bruxa Salomé, Contos de Morte Morrida e Caio – provando que o Halloween ou Dia das Bruxas não é apenas comer quitutes açucarados.

Assustem-se com nossos monstros, princesas, bruxas, fantasmas e tantos outros personagens que nossos alunos criaram para esse dia especial!