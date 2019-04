Empreendedorismo Social – Stance Dual School e o projeto EntreLÃçadas

A parceria entre a Stance Dual School e o Projeto EntreLÃçadas surgiu diante da possibilidade de se trabalhar com projetos de Ação Social nas aulas de Empreendedorismo, ampliando assim o número de entidades com as quais a escola têm parcerias e reforçando nosso compromisso com a comunidade para além dos muros da escola.

As aulas de Empreendedorismo são planejadas em conjunto com a Orientação Educacional do Fundamental II. A bibliotecária da Stance Dual, que também é a gestora do EntreLÃçadas, participou da aula inaugural para contar aos alunos sobre o trabalho desenvolvido pelas voluntárias que integram o projeto. Os estudantes demonstraram muito interesse e empolgação pela causa!

Nas aulas, que acontecem às quartas-feiras em dois horários (às 14h25 e às 16h00), os alunos aprendem a decorar perucas de lã temáticas, coroas e toucas divertidas para serem doadas a crianças que estão em tratamento de câncer. Além disso, eles também estão organizando uma campanha de arrecadação de lã para o projeto.

Para maiores informações a respeito do Projeto EntreLÃçadas e doações, visite:

facebook.com/projetosentrelacadas

instagram.com/projetoentrelacadas_/

ou entre em contato pelo Whatsapp (11)95242-9214