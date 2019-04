Dia Nacional de Combate ao Bullying

Na Stance Dual, a discussão sobre bullying faz parte do conteúdo trabalhado nas aulas de Orientação Educacional da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 2. Dada a seriedade e a complexidade desse fenômeno, ele é abordado de forma sistemática e contínua nos três segmentos.

Nesse contexto, celebramos o dia 7 de abril, data nacional de combate ao bullying e à violência na escola, com a realização de diversas ações específicas ao longo de uma semana.

Na Educação Infantil, por exemplo, no período do inglês, explorou-se uma história sobre as atitudes de um personagem atrapalhado que, sem perceber, incomoda os outros com suas ações.

Após a narrativa, através de dinâmicas realizadas em cada série, os alunos puderam refletir sobre as diversas formas de interação com os colegas, os conflitos que fazem parte desta faixa etária e a importância do diálogo para solucioná-los.

No período do português, as turmas de K4 e K5 assistiram a uma peça de teatro preparada pelas professoras. Após a encenação, foram discutidos temas fundamentais para o desenvolvimento moral, como o respeito ao próximo e às diferenças, a cooperação e as atitudes que favorecem ou não a convivência.

No Ensino Fundamental 1, nas aulas de Língua Portuguesa, os alunos de 1º a 5º ano leram diferentes histórias e assistiram a filmes para conceituar o bullying, identificar e caracterizar seus personagens – autores, alvos e espectadores – bem como pensar o que cada um pode e deve fazer ao presenciar situações de intimidação, humilhação e desrespeito.

Para concretizar a discussão em grupo, os alunos de 4º ano construíram colaborativamente um painel com as informações levantadas e o 5º criou um mapa conceitual.

Nas aulas de inglês, os estudantes realizaram performances nas quais experimentaram os três papéis mencionados depois explicitaram os sentimentos vivenciados. Eles conheceram também a nomenclatura em língua inglesa relativa aos personagens e discutiram ações para as histórias hipotéticas apresentadas.

No Ensino Fundamental 2, além das aulas semanais de Orientação Educacional, que abrangem ações sociais, voluntariado e as relações interpessoais na escola, atualmente contamos ainda com dois sistemas de apoio entre pares: a EQUIPE DE AJUDA e a CYBERMENTORIA.

A Equipe de Ajuda é formada por alunos de todas as séries do segmento (de 6º a 9º ano), eleitos pelos colegas para mediar conflitos

Para mobilizar a comunidade escolar para o dia Nacional de Combate ao Bullying, a Equipe de Ajuda espalhou cartazes pela escola com imagens tocantes e frases criadas pelos alunos. Além disso, os membros da Equipe visitaram todas as classes para mostrar um vídeo sobre o problema da violência escolar, e abriram um espaço para discussão, questionando os colegas sobre como se sentem quando sofrem algum tipo de violência, quando veem outras pessoas sofrerem e o que podem fazer para reverter situações de bullying.

Em seguida, para aderir à mobilização, receberam fitas coloridas que correspondiam a valores como paz, solidariedade, generosidade e amizade.

A Cybermentoria também teve uma atuação importante na semana de Combate ao Bullying. Foi criada uma conta no Instagram especialmente para compartilhar reflexões sobre essa temática, constituindo uma forma de apoio virtual aos estudantes, que foram convidados a entrar em contato sempre que vivenciarem ou observarem situações de cyberbullying. O perfil do Instagram está recebendo cada vez mais seguidores e fazendo sucesso entre nossos alunos.