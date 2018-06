Dia Nacional de Combate ao Bullying na Stance Dual

Em 7 de abril é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Para marcar a importância da data, a equipe da Stance Dual preparou atividades dirigidas que proporcionaram aos alunos de todas as séries reflexões sobre respeito, sentimentos, a importância de falar e ouvir opiniões diferentes, a integração de diferentes faixas etárias e a valorização de atitudes positivas em relação ao outro.

Na Educação Infantil, foram criadas situações para os alunos experimentarem sentimentos por meio de brincadeiras, histórias e conversas mediadas pelas professoras.

A integração entre séries diferentes também foi estimulada. Por exemplo, as crianças convidaram colegas de outras salas para um lanche coletivo e tiveram a oportunidade de se perceberem capazes de ajudar e cuidar do outro, assim como preparar um ambiente acolhedor para seus convidados.

Para reconhecer as próprias emoções e perceber que os colegas podem ter sentimentos diferentes, os alunos do Kinder 5 dramatizaram situações problemas da rotina de sala de aula, ouviram histórias e fizeram oficinas de jogos dos sentimentos, tanto no período do inglês, como no do português. No processo, as crianças expressaram: “I feel sad when my brother hits me.”; “I feel lonely when nobody wants to play with me.”; “Babies make me happy.”; “When a friend takes a present to my house I feel happy.”; “ I cry when a friend punches me.”; “I don’t like when friends don’t share the toys.

Os alunos do EF1 realizaram atividades pautadas em dois grandes objetivos: definição do bullying e caracterização dos personagens envolvidos; e discussão sobre a importância do posicionamento dos expectadores. A escolha pela ênfase no papel dos expectadores não se deu aleatoriamente. Pesquisas nacionais e internacionais apontam a importância do fortalecimento destes nas estratégias de combate e prevenção ao bullying. Além disso, em situações de vitimização, os alvos de bullying procuram os pares para desabafar e é preciso que estes estejam fortalecidos para poder ajudar.

No EF2, já na chegada à escola, todos os estudantes receberam uma “fita de consciência”, de cor azul-turquesa, como parte da campanha de combate ao bullying e à violência na escola. Durante a manhã, os integrantes da Equipe de Ajuda conduziram uma atividade de sensibilização seguida de uma discussão sobre o tema, aquecendo os motores para o próximo momento. Cada aluno, então, sorteou o nome de um colega de turma e escreveu um cartão, valorizando atributos e atitudes que, na opinião do autor, contribuem para boas relações e um bom ambiente na escola.

O projeto Equipe de Ajuda é uma prática de prevenção ao bullying e outras formas de violência na escola. A equipe é formada por representantes voluntários de todas as séries, eleitos por seus colegas, preparados para agir como referência na mediação e resolução de conflitos entre pares.

Além destas atividades especiais marcadas pelo Dia Nacional de Combate ao Bullying, um trabalho acurado de prevenção e combate ao bullying acontece durante o ano todo, em todos os segmentos, permeando as atividades escolares cotidianas. Além disso, uma vez que o aprendizado se dá na interação entre os seres humanos, temáticas como igualdade, tolerância, respeito mútuo e não violência são também incorporados como conteúdos em todas as disciplinas.