A Stance Dual já é conhecida pelas diversas ações sociais que promove, com o protagonismo dos estudantes, a partir de projetos interdisciplinares que extrapolam a sala de aula.

No mês de abril, quando foi celebrado o nascimento de Monteiro Lobato, os alunos de 3º ano, em parceria com a Biblioteca da escola, mobilizaram a comunidade escolar em mais uma ação solidária: a Campanha do Livro.

As turmas que organizaram a Campanha conversaram com as salas de todos os segmentos e confeccionaram cartazes com o intuito de mobilizar colegas, pais e funcionários.