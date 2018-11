“Brasil em Novembro”: painel e exposição dos livros da biblioteca

Em novembro, celebramos importantes datas que mudaram a nossa história e moldaram o Brasil e os brasileiros, e é com grande orgulho e responsabilidade que a Biblioteca Mrs. Fusiarska promoveu momentos culturais importantes, contribuindo para a construção do pensamento crítico e aculturamento dos seus visitantes.

Consciência Negra – Contos e Capulanas

Ter a oportunidade de comemorar a Proclamação da República e o Dia da Bandeira poucas semanas após a eleição foi uma experiência rica para todos. Ler sobre a história da bandeira do Brasil foi uma descoberta incrível para os alunos, que também participaram da criação e decoração da exposição. Eles investigaram a composição das diferentes bandeiras dos brasileiros e ajudaram a pintá-las, compondo varais coloridos que cobriram todo o espaço da biblioteca. Também chamaram a atenção dos estudantes imagens significativas sobre a Proclamação, como o famoso quadro de Benedito Calixto e azulejos comemorativos.

Bate-papo sobre Proclamação da República

O Dia da Consciência Negra ganhou destaque especial, unindo histórias e informação em momentos lúdicos. Durante os meses que antecederam a exposição, a equipe da Biblioteca coletou, com a ajuda e colaboração da equipe de profissionais da escola e de projetos parceiros, tecidos estampados genuinamente africanos, que representam lendas e histórias de povos da África, conhecidos como capulanas.

Bate-papo sobre cultura africana – capulanas

Foi montado com as capulanas um espaço de contação de histórias e contos para os visitantes, que puderam se reunir em círculo como nos rituais de tribos africanas e mergulhar num mundo fabuloso de aventuras e magias que compõem o folclore negro. As crianças ouviram histórias contadas pela equipe da biblioteca e enriqueceram ainda mais seu repertório literário.

Contação de Histórias