A biblioteca não está para peixe! Animais marinhos

O fundo do mar e seus mistérios sempre encantam as crianças. A biblioteca possui um vasto acervo que serve de apoio ao trabalho desenvolvido pelas professoras do K4 em sala de aula. Pensando em potencializar essa parceria e estendendo o fascínio pelo mar para toda a comunidade, a Biblioteca Mrs. Fusiarska preparou uma grande exposição sobre o assunto.

Apreciação do acervo sobre animais marinhos

Durante uma semana a biblioteca foi inundada por tubarões, peixes, tartarugas-marinhas e muito azul. A decoração contou com a participação especial dos alunos do 4º ano, com peixes produzidos para a Mostra Cultural 2018. O aluno João Gabriel, do 8º ano, ensinou a equipe a produzir origamis de peixes e outros animais marinhos, dando um colorido especial ao espaço.

Decoração com origamis e peixes confeccionados pelos alunos

Os alunos do K4 visitaram a exposição e se encantaram com os livros.

Apreciação do acervo sobre animais marinhos

Apreciação do acervo sobre animais marinhos

Durante a visita, eles puderam escolher um livro de pesquisa para continuar o trabalho em sala de aula.

Empréstimo de livros sobre animais marinhos