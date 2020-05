Rick Miller e o Olin College

Roberto Lobo 21 de maio de 2020

Recebi com muita alegria o convite para participar da despedida do presidente (reitor) Richard Miller do Olin College School of Engineering, situada na cidade de Needham, estado de Massachusetts, nos EUA.

Rick, como gosta de ser chamado, foi o primeiro e único reitor de Olin, começando sua gestão em 1999, e terminando após 21 anos de sucesso, em 2020,

O Olin College é reconhecido como uma das mais radicais e inovadoras experiências no ensino de Engenharia em todo o mundo, talvez a mais importante de todas.

Conheci Rick em 2013 quando estava elaborando um documento sobre educação para a inovação que produzi para os estudos sobre preparação de recursos humanos no movimento Mobilização Empresarial para a Inovação, da CNI.

Antes de promover um encontro internacional sobre o tema, fui aos EUA para discutir meu documento com eminentes professores e pesquisadores na área nos EUA, como Rick Miller, Eric Mazur e Venkatesh Narayanamurti, estes últimos da Universidade de Harvard.

Gostei demais da participação de Rick Miller em nossos encontros. Ele veio posteriormente ao Brasil para o seminário internacional da CNI e depois para participar de um programa de consultoria ao INSPER.

Trocamos durante estes anos muitas correspondências, que guardo com carinho, e tivemos vários encontros inesquecíveis onde abordamos questões sobre o Ensino Superior e, em particular, o de Engenharia.

Não podendo manter a cerimonia presencial por causa da pandemia, os organizadores do evento me convidaram para gravar um depoimento em homenagem a Miller. Os depoimentos serão levados ao ar no dia 15 de junho próximo.

O modelo do Olin College trouxe muitas inovações para o ensino de Engenharia e vem servindo de modelo para outras instituições mundo afora.

Quem quiser conhecer melhor a história do Olin College pode ler, por exemplo, “A Whole New Engineer”, por David Goldberg e Mark Sommerville.