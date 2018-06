Unip tem inscrições abertas para cursos a distância

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de cursos a distância da Universidade Paulista (Unip). Os candidatos podem fazer uma prova tradicional ou agendada.

As provas tradicionais serão aplicadas neste sábado, 16, e domingo, 17, às 10 horas. Já as provas agendadas são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 20 horas, e sábado, das 9 horas às 11 horas.

Tanto para a prova tradicional quanto para a agendada, as inscrições podem ser feitas até 24 horas antes da realização da prova, no site www.unip.br/ead, ou pessoalmente no polo de apoio presencial.

A prova é feita em um dos polos, de acordo com a necessidade de localização do candidato. Segundo a instituição, o teste abordará temas comuns aos vestibulares tradicionais.

A taxa de inscrição é de R$ 30 e os resultados serão divulgados no segundo dia útil após a realização da prova tradicional ou agendada.

Os cursos. A Unip Ead oferece cursos online e semipresenciais. No caso dos cursos online, o conteúdo é inteiramente acessado pela internet e o estudante só vai ao polo de apoio presencial para encontrados programados e avaliações.

Já no caso dos cursos semipresenciais, parte das atividades são realizadas nos polos, com encontros de duas a quatro vezes por semana.