Unicamp abre inscrições para o vestibular 2020; veja como participar

SÃO PAULO – A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu na manhã desta quinta-feira, 1º, as inscrições para o vestibular 2020. O valor da taxa é de R$ 170 e poderá ser paga até dia 9 de setembro. Neste ano, 8.269 candidatos estão isentos do pagamento do valor. A lista dos contemplados está disponível na internet.

O candidato deve preencher um formulário disponível no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), responsável pela aplicação da prova, até o dia 6 de setembro. O vestibular da Unicamp 2020 oferece 2.570 vagas distribuídas em 69 cursos

A prova da Unicamp ocorre em duas fases: a primeira será realizada no dia 17 de novembro; e a segunda, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2020. Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (em setembro e outubro). Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as provas de Habilidades Específicas ocorrerão entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2020.

Como fica

A primeira fase é composta de uma única prova, com 90 questões de múltipla escolha de Conhecimentos Gerais. A segunda fase é composta por provas dissertativas. No primeiro dia, há as provas comuns a todos os candidatos: Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato execute apenas uma); Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com oito questões; duas questões interdisciplinares em Língua Inglesa. Já no segundo dia, além das provas comuns a todos os candidatos (Matemática com seis questões; interdisciplinar de Ciências Humanas com duas questões; interdisciplinar de Ciências da Natureza com duas questões) há provas específicas, conforme a opção de curso:

Candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde : seis questões de Biologia e seis questões de Química;

: seis questões de Biologia e seis questões de Química; Candidatos da área de Ciên cias Exatas/Tecnológicas : seis questões de Física e seis questões de Química;

: seis questões de Física e seis questões de Química; Candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: seis questões de Geografia e seis questões de História, englobando conteúdos de Filosofia e Sociologia.

Mudanças

A Comvest anunciou duas novas cidades no Estado de São Paulo que receberão a aplicação das provas do vestibular: Lorena e Santa Bárbara D´ Oeste.

Desta maneira, no Estado de São Paulo, a Unicamp passa a aplicar as provas de seu Vestibular em 30 cidades: Araçatuba, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D’Oeste, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

Fora do Estado de São Paulo, recebem as provas do vestibular da Unicamp cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

Outra novidade anunciada pela Comvest é que os candidatos com alguma deficiência poderão ser atendidos com provas adaptadas ou outras necessidades, em qualquer cidade de aplicação do vestibular, de acordo com as regras do edital. Anteriormente, esse atendimento estava disponível somente nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo.

Outras formas de ingresso na Unicamp

Além do vestibular tradicional, há outras formas de ingresso nos cursos de graduação da Unicamp, como a modalidade Enem-Unicamp, a modalidade Vagas Olímpicas e o Vestibular Indígena. No vestibular da instituição e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), há cotas para estudantes autodeclarados pretos e pardos.

Datas de inscrições