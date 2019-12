Unesp divulga lista de aprovados para 2ª fase do vestibular 2020; confira

SÃO PAULO – A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta quarta-feira, 4, o resultado da primeira fase do vestibular 2020, com oferta de 7.725 vagas em 24 cidades do Estado de São Paulo.

Documento Confira aqui a relação de aprovados para a segunda fase da Unesp PDF

O exame registrou 95.440 inscritos.

A consulta do desempenho na prova realizada em 15 de novembro e a eventual consulta de local de prova dos convocados para a segunda fase poderão ser feitas no site da Fundação Vunesp, responsável pelo exame.

A lista de convocados para a segunda fase e a tabela com o número mínimo de acertos por curso dos convocados serão divulgadas no decorrer do dia 4, no site da Vunesp e também na página vestibular.unesp.br.

As provas comuns da segunda fase serão aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro, um domingo e uma segunda-feira, em 31 cidades paulistas (além das 24 onde estão sendo oferecidos cursos, os exames ocorrerão em Americana, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto e Santo André) e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design, em Bauru, é aplicada a prova de habilidades, entre os dias 8 e 14 de dezembro, conforme o calendário do Manual do Candidato, disponível para consulta na página da Vunesp.

Vagas para negros, pardos, indígenas e estudantes de escola pública

A Unesp destina metade das vagas por curso (total de 3.878 vagas entre as 7.725 do vestibular) ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Destas vagas do sistema, reserva 35% a quem se autodeclara preto, pardo ou indígena (PPI).

Distribuição de vagas por cidades

As 7.725 vagas do Vestibular Unesp 2020 são para as seguintes cidades:

Araçatuba: 170 vagas

Araraquara: 855

Assis: 405

Bauru: 1.085

Botucatu: 600

Dracena: 80

Franca: 410

Guaratinguetá: 310

Ilha Solteira: 470

Itapeva: 80

Jaboticabal: 280

Marília: 475

Ourinhos: 90

Presidente Prudente: 640

Registro: 80

Rio Claro: 490

Rosana: 80

São João da Boa Vista: 80

São José do Rio Preto: 460

São José dos Campos: 120

São Paulo: 185

São Vicente: 80

Sorocaba: 80

Tupã: 120

Para saber mais informações sobre o vestibular, os candidatos podem telefonar no número (11) 9874-6300, em dias úteis, das 8 horas às 18 horas; ou acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.