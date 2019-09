Unesp abre inscrições para o maior vestibular de sua história

SÃO PAULO – As inscrições para o vestibular 2020 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão abertas. Para participar, os estudantes devem acessar o site da Vunesp, fundação responsável pela prova, até o dia 7 de outubro.

A taxa de inscrição é de R$ 170. Para cerca de 400 mil alunos que cursaram o terceiro ano do ensino médio na rede pública estadual, o valor é 75% menor, de R$ 42,50. O período para cadastramento desses candidatos é o mesmo da inscrição dos pagantes de taxa integral, de 9 de setembro a 7 de outubro.

O vestibular oferece a maior quantidade de vagas na história da Unesp: 7.725, distribuídas por 136 cursos de graduação em 24 cidades paulistas.

As provas da primeira fase da seleção serão realizadas no dia 15 de novembro, em 31 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

No ano passado, 98.435 vestibulandos se inscreveram no vestibular da Unesp.

Distribuição de vagas

A Unesp destina 50% das vagas por curso (total de 3.878 vagas entre as 7.725 do vestibular) ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. O porcentual de ingressantes oriundos de escolas públicas no vestibular 2019 foi de 54,6%.

As 7.725 vagas são para as seguintes cidades: Araçatuba (170), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Calendário