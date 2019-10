Termina nesta 6ª prazo para inscrição em bolsas remanescentes do ProUni

BRASÍLIA – Os estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior tem até esta sexta-feira, 4, para se inscrever nas bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni). A previsão inicial de encerramento era nesta na segunda-feira, 30. As inscrições devem ser feitas no site do programa.

As bolsas remanescentes são para quem não foi contemplado nas primeira e segunda chamadas, além da lista de espera.

O Ministério da Educação (MEC) explica que as vagas, voltadas para o segundo semestre do ano, ficaram disponíveis por causa da desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo.

Podem concorrer às bolsas remanescentes do ProUni:

Brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação;

Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e que não tenham participado do Enem podem se inscrever às bolsas de estudo em cursos de licenciatura.

Nesta etapa, não há chamadas ou nota de corte diária. A ocupação das bolsas é realizada conforme a ordem de inscrição. Ao concluir o procedimento, a bolsa automaticamente é reservada ao candidato.

Quem for selecionado deverá comparecer à instituição de ensino nos dois dias úteis subsequentes ao da inscrição para comprovar as informações prestadas.

O que é o ProUni?

O ProUni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas. Criado em 2004, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ProUni oferece, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao programa.

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de até três salários mínimos, o ProUni conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transparência e segurança ao processo.

Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Enem para assegurar inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos.