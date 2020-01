Programa de bolsas de estudo que formou Tabata Amaral está com inscrições abertas

SÃO PAULO – A Fundação Estudar, instituição de incentivo à educação fundada pelo empresário Jorge Paulo Lemann, está com inscrições abertas para bolsas de estudo de graduação e pós-graduação em instituições de ensino do País e do exterior. O programa já contemplou nomes como a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP); o empreendedor Hugo Barra, vice-presidente da empresa de tecnologia Oculus; e os empresários Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, fundadores da companhia de cartão de crédito Brex.

Os interessados devem se inscrever, pela internet, até o dia 30 de março.

O Programa Líderes Estudar 2020 é voltado para estudantes de 16 a 34 anos, matriculados, em processo de aceitação ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior. O processo seletivo é dividido em sete etapas, como testes de perfil e de lógica, avaliação por vídeo, painel com ex-bolsistas e entrevistas.

A Fundação Estudar promete cobrir de 5% a 95% das despesas dos estudantes em mensalidades, anuidades, moradia, transporte e alimentação, entre outros custos. Segundo a instituição, o valor é definido de acordo com perfil dos jovens, considerando a duração e o local do curso.

“Damos todo o suporte necessário para alavancar a carreira de pessoas com ideias de transformar o País e inspirar outros jovens a seguirem sonhos e buscarem oportunidades com impacto. Os candidatos que conquistam as bolsas também têm o benefício de participar da nossa rede de lideranças inquietas por transformação”, afirmou, em nota, a diretora-executiva da Fundação Estudar, Anamaíra Spaggiari.

Serviço

Inscrições: pela internet até o dia 30 de março

Taxas: R$ 75 para inscrição nos programas de graduação e intercâmbio; R$ 150 para programas de pós-graduação

Isenção: Jovens que não tiverem condições financeiras de arcar com o valor da taxa, podem solicitar a isenção, comprovando a necessidade

Tipos de bolsa: Graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma; graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior