Inscrições para Olimpíada Brasileira de Economia se encerram nesta 6ª

SÃO PAULO – Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Olimpíada Brasileira de Economia (Obecon). Os estudantes interessados podem se inscrever gratuitamente pela internet no site do evento até sexta-feira, 25, ou por um aplicativo de celular e tablet disponível para os sistemas iOS e Android. Além de alunos dos ensinos fundamental e médio, qualquer pessoa que gosta de economia pode participar, já que haverá uma categoria aberta.

Os cinco melhores na Obecon representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de Economia (IEO, na sigla em inglês), que ocorrerá de 14 a 22 de setembro em Moscou, na Rússia.

Organizada no País pelo Instituto Vertere, a Olimpíada é dividia em três fase e tem o objetivo de promover atividades que estimulem os participantes interessados em economia, negócios e finanças por meio da resolução criativa de problemas.

Consciente de que a economia não é uma disciplina obrigatória na grade curricular das escolas, o instituto disponibiliza um documento que contém orientações e bibliografia para os estudantes se prepararem.

“As atividades propostas nas três fases da Obecon também vão exigir dos estudantes o pensamento analítico – principalmente a noção de ‘causa e consequência’ -, a curiosidade por fenômenos econômicos, a clareza em formular argumentos lógico-matemáticos e a capacidade de integrar conhecimentos novos à sua visão de mundo”, afirmou, em nota, o Instituto Vertere. “Esses conceitos serão muitas vezes explicados durante a própria atividade olímpica, de modo que o aluno saia da prova com um novo aprendizado e com diferentes formas de enxergar o que já sabia a respeito de determinado assunto.”

Calendário

= A primeira fase da Olimpíada Brasileira de Economia ocorrerá de sábado, 26, até o dia 2 de junho, pela internet.

= Já a segunda etapa será no dia 9, em polos de apoio espalhados pelo Brasil.

= Por fim, a terceira fase será presencial, em local a ser definido. A organização explica que durante esta última etapa ocorre a classificação de apenas cinco participantes para representar o Brasil na Rússia.