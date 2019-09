Inscrições para a Fuvest se encerram ao meio-dia desta sexta

SÃO PAULO – As inscrições para o exame 2020 da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), principal acesso à Universidade de São Paulo (USP), encerram-se nesta sexta-feira, 20. Os candidatos devem acessar o site da prova até o meio-dia.

LEIA TAMBÉM > Veja como se inscrever na Fuvest

A taxa de inscrição da Fuvest custa R$ 182 e deve ser paga até a terça-feira, 24.

A Fuvest oferece 8.317 vagas na USP, das quais 5.424 são reservadas para candidatos na modalidade ampla concorrência (AC), 1.857 para estudantes de escola pública (EP) e 1.036 para alunos de escola pública autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (EP/PPI).

Ao todo, a universidade disponibilizará 11.147 vagas. As outras 2.830 serão preenchidas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltado aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A primeira fase das provas será no dia 24 de novembro; e a segunda fase, 5 e 6 de janeiro de 2020.

A lista dos aprovados será divulgada em 24 de janeiro.

Veja a lista de obras de leitura obrigatória na Fuvest 2020:

Poemas Escolhidos – Gregório de Matos;

Quincas Borba – Machado de Assis;

O cortiço – Aluísio Azevedo;

A relíquia – Eça de Queirós;

Minha vida de menina – Helena Morley;

Angústia – Graciliano Ramos;

Claro enigma – Carlos Drummond de Andrade;

Sagarana – João Guimarães Rosa;

Mayombe – Pepetela.

Para mais informações e instruções sobre o vestibular, o candidato pode consultar o Manual do Candidato.