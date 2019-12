Inscrições gratuitas para prova de bolsas na Unip estão abertas

SÃO PAULO – A Universidade Paulista (Unip) realizará no dia 14 um concurso para obtenção de bolsas de estudo na instituição. Os candidatos interessados devem se inscrever gratuitamente pela internet.

Segundo a universidade, serão oferecidas bolsas integrais e parciais em cursos presenciais da graduação tradicional ou tecnológica, com exceção de Medicina Veterinária e Odontologia.

As bolsas serão válidas durante todo o curso e concedidas de acordo com o desempenho/potencial do candidato. Todos os câmpus da Unip serão contemplados.

A prova ocorre às 14 horas do dia 14, no câmpus escolhido pelo candidato.

Nota do Enem

Além do concurso de bolsas, o candidato que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2009 pode ser dispensado do processo seletivo para o 1º semestre de 2020 da Unip, dependendo de suas notas.

Para isso, o estudante deve fazer a inscrição via internet e entregar, no câmpus escolhido, uma cópia autenticada do Boletim de Desempenho Individual de Notas do Enem e da cédula de identidade.

A Unip informou que a nota obtida no Enem será padronizada com as notas da prova do processo seletivo da instituição e revertida em descontos.

Se a média das notas do candidato no Enem for maior que 300, ele será agraciado com uma bolsa válida para todo o curso. O porcentual dessa bolsa será tanto maior, quanto maior for a média, podendo chegar a 100%.

Já o candidato que apresentar nota média menor do que 300, em uma escala de 0 a 1000, ou tenha zerado na redação, deverá realizar prova tradicional da Unip ou agendada, pois, neste caso, suas notas do Enem não serão consideradas.

A Unip dispõe do seguintes câmpus:

Grande São Paulo

Alphaville

Anchieta

Chácara Santo Antônio

Cidade Universitária/Marginal do Pinheiros

Indianópolis

Marquês

Norte

Paraíso/Vergueiro

Paulista

Pinheiros

Tatuapé

Interior de São Paulo

Assis

Araçatuba

Araraquara

Bauru

Campinas

Jundiaí

Limeira

Ribeirão Preto

Santos

São José dos Campos

São José do Rio Pardo

São José do Rio Preto

Sorocaba

Outros Estados

Amazonas

Manaus

Goiás

Goiânia

Distrito Federal