Concurso recebe propostas de desenvolvimento para América Latina e Caribe

O CAF, um banco de desenvolvimento da América Latina, está com um concurso de ensaios universitários aberto. Podem participar jovens entre 18 e 29 anos que tenham propostas sobre os desafios do desenvolvimento na região e no Caribe. O concurso é organizado em conjunto com os bancos centrais dos países signatários.

No total, serão distribuídos US$ 6 mil (cerca de R$ 30 mil). O melhor ensaio em nível nacional e os três melhores ensaios em nível ibero-americano receberão os prêmios. E os ganhadores do nível ibero-americano apresentarão seus trabalhos na conferência, a ser realizada na Cidade do México em novembro deste ano.

Veja os temas que podem ser abordados:

De qual maneira nossas sociedades e economias deverão enfrentar os efeitos da covid-19;

Como reagir ante a crises econômicas e/ou sanitárias;

Como evitar a armadilha da renda média;

Como equilibrar a agenda social com a estabilidade econômica;

Como estabelecer mecanismos adequados para a expressão do descontentamento social;

Quais áreas do desenvolvimento necessitam mais atenção; como melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas;

Quais áreas precisam com mais urgência de estímulos para a região?

Como se inscrever

Os ensaios devem ser enviados pelo site oficial do concurso até o dia 4 de setembro. Os vencedores nacionais serão divulgados em 1.º de outubro, e os vencedores ibero-americanos, em 5 de novembro.