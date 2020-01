Candidatos fazem 2º e último dia de provas da 2ª fase da Fuvest 2020

SÃO PAULO – No segundo e último dia de provas da segunda fase da Fuvest 2020, os candidatos interessados em uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) responderão nesta segunda-feira, 6, a 12 questões dissertativas de duas, três ou quatro disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

Os portões se abrem às 12h30, no horário de Brasília, e se fecham às 13 horas, quando se iniciam as provas. Com quatro horas de duração, o exame se encerra às 17 horas. Os estudantes podem deixar as salas a partir das 16 horas.

Neste domingo, 5, os candidatos realizaram o exame de Língua Portuguesa e a redação, que equivalem a cerca de um terço do peso da nota final. A abstenção no primeiro dia da segunda etapa da Fuvest foi de 6,9% entre os 34.924 estudantes convocados, uma queda em relação à segunda fase da edição anterior, em que 7,7% não realizaram a prova no primeiro dia.

O papel da ciência no mundo contemporâneo foi o tema da redação. A proposta trouxe uma tirinha do escritor Luis Fernando Verissimo, um texto do pesquisador Oscar Sala, a letra de uma canção de Gilberto Gil, uma declaração do cientista Carl Sagan e o trecho de um artigo da médica Alicia Kowaltowski.

Na parte de Língua Portuguesa, a prova trouxe questões que citavam a icônica fotografia de uma criança nua fugindo durante a Guerra do Vietnã, Machado de Assis, memes e textões de internet e o livro O Cortiço, do escritor Aluísio de Azevedo, entre outras referências.

A USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras. A lista de aprovados na segunda fase da Fuvest sai no dia 24 de janeiro, data da primeira chamada. A segunda ocorre no dia 31 de janeiro; e a terceira chamada, no dia 7 de fevereiro.

Veja o que levar para a prova da Fuvest:

Documento de identidade original (obrigatório);

Caneta esferográfica azul (obrigatório);

Lápis (ou lapiseira) para rascunho;

Borracha;

Apontador;

Régua transparente;

Água;

Alimentos leves.

Veja o que é proibido usar durante a prova da Fuvest:

Relógio individual de qualquer tipo;

Equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, filmadora, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico) etc.;

Material impresso ou para anotações;

Corretivo de qualquer material ou espécie;

Caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica;

Caneta marca-texto;

Gorro, boné, chapéu ou similares;

Óculos de sol;

Protetor auricular, fone de ouvido ou similares;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Veja o calendário da Fuvest 2020:

8/1, 9/1 e 10/1: prova de habilidades específicas para o curso de Artes Cênicas ;

prova de habilidades específicas para o curso de ; 24/1 : divulgação da primeira chamada dos aprovados na Fuvest;

: divulgação da dos aprovados na Fuvest; 31/1 : divulgação da segunda chamada dos aprovados na Fuvest;

: divulgação da dos aprovados na Fuvest; 7/2 : divulgação da terceira chamada dos aprovados na Fuvest;

: divulgação da dos aprovados na Fuvest; 10/2: manifestação de interesse na lista de espera.

