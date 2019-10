Brasil terá representantes no maior torneio de robótica estudantil do mundo

BORDÉUS – Duas equipes do Objetivo representarão o Brasil no maior torneio de robótica estudantil do mundo, a RoboCup Junior, que se realizará na cidade de Bordéus, na França, em 2020.

LEIA TAMBÉM > Escolas de robótica crescem no País e disputam com idiomas e esportes

A equipe Molibdênio, formada por alunos do 9º ano do ensino fundamental à 3ª série do médio, conquistou o tricampeonato na modalidade OnStage Advanced, na fase nacional da RoboCup Jr. Nessa modalidade, os juízes avaliam a performance entre os robôs e estes entre os humanos.

Já a equipe Aperture, composta por estudantes do ensino médio, tornou-se campeã na modalidade Soccer Light Weight, que é o futebol entre robôs. Essa mesma equipe havia conquistado a medalha de prata em 2018.

E o já tão premiado Robo Brain, criado por alunos do ensino médio, conquistou o título de Melhor Design do País na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que se realizou simultaneamente à RoboCup Jr.

As duas competições ocorreram de 22 a 26 de outubro na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.