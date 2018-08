Xperience Week promove imersão em profissões

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Colégio e Curso Oficina do Estudante promove a Xperience Week, com a visitação de laboratórios da PUC – Campinas, Nestlé, EPTV, Aula de Anatomia na UniMetrocamp, Universidade Mackenzie. Para aguçar o interesse por determinados caminhos, os pais realizam uma palestra, que aborda as áreas de Exatas, Humanas e Biológicas, com foco em orientar sobre as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças presentes no mercado. Entre os temas, estão Medicina, Direito, Administração, Psicologia, Engenharia Mecânica, Gastronomia, Veterinária. A iniciativa faz com que os estudantes conheçam os diferentes setores, sobretudo, a partir da palestra Profissões do Futuro, com a professora de Marketing, Eliane Badouy.

A disrupção impõe novos requisitos à geração de talentos, o que faz da carreira um conceito em mutação, capaz de interagir com as transições culturais pertinentes ao mundo atual, como no caso das relações de intercâmbio de informação entre as gerações X, Y e Z.

Da sala de aula às grandes corporações

No Colégio e Curso Oficina do Estudante, o corpo docente enfatiza a adaptação aos desafios de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e, ao mesmo tempo, reforça as metas a serem atingidas aos que almejam se dedicar às áreas clássicas, como Direito, Engenharia e Medicina. A superação das crenças limitantes e a solidificação de valores são alguns dos atributos levados em consideração na intervenção.

Com as atividades, os estudantes têm acesso ao dia a dia do campo em evidência, como o processo de ascensão, as pós-graduações disponíveis, a competitividade. A proposta tem por fim despertar uma visão interdisciplinar, com eixos de debate que vão dos cursos técnicos às graduações mais disputadas.