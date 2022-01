Unicamp 2022: possíveis temas e dicas para ir bem na redação

A 2ª fase do Vestibular 2022 da Unicamp será aplicada nos dias 9 e 10 de janeiro. No primeiro dia, a prova será a mesma para todos os candidatos, sendo composta pela redação mais 10 questões, divididas entre Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (8) e questões interdisciplinares em Língua Inglesa (2).

Sobre a prova de redação, Vanessa Bottasso, professora de Redação do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante de Campinas (SP), explica que são apresentadas duas propostas para que o candidato escolha a que estiver mais próxima da sua compreensão e capacidade de desenvolvimento. Completa que essas propostas podem mobilizar a escrita de qualquer gênero textual (artigo de opinião, manifesto, crônica, resenha etc.) em até 24 linhas e estão contidas em uma situação comunicativa específica que deve ser considerada pelo candidato. Além disso, ressalta, há textos de referência na coletânea, cuja leitura, em sua opinião, é imprescindível para a correta abordagem do tema da prova.

Possíveis temas

De acordo com Vanessa, a prova de redação da Unicamp costuma abordar temas bastante atuais e relevantes. Tendo esse histórico em vista, aconselha os vestibulandos a se atentarem aos acontecimentos mais recentes de grande repercussão e que influenciam na formação da sua visão de mundo.

“Sendo assim, questões como o passaporte da vacina, o aumento da população socialmente vulnerável no Brasil ou, ainda, as políticas educacionais e as mudanças para o novo Ensino Médio parecem dialogar com esse perfil de prova”, analisa.

Dicas

Para se sair bem na prova de redação da Unicamp, a professora pede atenção a essas dicas:

1. Leia o enunciado da prova e a coletânea com muita atenção, buscando compreender bem como a proposta temática pode ser desenvolvida dentro da situação comunicativa indicada.

2. Faça uma lista dos aspectos da proposta que você precisa desenvolver na sua redação e, com essa lista em mãos, planeje sua redação antes de escrever o rascunho.

3. Releia e revise seu texto ao finalizar o rascunho, procurando responder à seguinte questão: “esse texto parece ter sido produzido nessas circunstâncias que o enunciado sugeriu?”.