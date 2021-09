Trote dos Formandos 2021, do Colégio Oficina do Estudante, teve como tema os personagens da Netflix

Oficina do Estudante

Com fantasias criativas, os alunos e professores das três unidades – Barão, Brasil e Taquaral – do Colégio Oficina do Estudante de Campinas (SP) fizeram da edição 2021 do Trote dos Formandos, realizada nesta quinta-feira, 2 de setembro, um sucesso. Neste ano, o evento teve como tema os personagens da Netflix.

Diretor pedagógico geral do Colégio Oficina, Antunes Rafael destaca que a famosa brincadeira “é uma marca registrada entre os alunos das séries finais de cada ciclo (9º ano do Ensino Fundamental II e 3ª séries do Ensino Médio) e tem o papel de representar um rito de passagem. Afinal de contas, esses alunos estão encerrando uma etapa importante na Educação Básica”.

O educador especifica que, para os alunos do 9º ano, representa o fim do Ensino Fundamental. Consequentemente, a transição para o Ensino Médio. “Uma época marcada por ansiedades, medos, conflitos e novos desafios”, destaca.

Continua que o mesmo ocorre com os alunos das 3ª séries do Ensino Médio, que estão encerrando, de forma definitiva, a Educação Básica. Neste caso, enfatiza que os alunos estão “vivenciando toda a ansiedade e incertezas do mundo adulto, incluindo aí o ingresso na universidade, o mercado de trabalho e a escolha profissional”.

Portanto, examina que o trote, mais do que uma simples brincadeira de fantasias, cumpre o papel de ser uma válvula de escape e apoio mútuo para os medos e dramas vividos pelos alunos nessas respectivas séries.

“Sem falar na possibilidade de se configurar os últimos registros enquanto grupo, colegas de classe, no ambiente escolar. É o momento de antecipar as despedidas dos professores e dos amigos que, inevitavelmente, irão tomar caminhos diferentes a partir do próximo ano”, conclui.

