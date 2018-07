Tópicos da matemática agendam Enem

Por Juliano Sanches

A matemática não se aprende somente com a leitura, mas, sobretudo, com a prática de lista de exercícios estruturados. O Colégio e Curso Oficina do Estudante, por meio da formação continuada de professores, reúne um conjunto de intervenções pedagógicas, capazes de prender a atenção, por meio do manejo de ferramentas de criatividade e, ao mesmo tempo, preencher as lacunas quanto ao repertório exigido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O coordenador pedagógico do Curso Pré-vestibular, Henrique Villares, lista algumas dicas para a prova:

1) Porcentagem e grandezas proporcionais: Aplicações do tópico em situações do dia a dia, principalmente, no entendimento do parcelamento de compras e pagamentos de contas. São resolvidas com uma simples regra de três e a proporcionalidade entre grandezas no uso diário.

2) Estatística: Saber, com tranquilidade, os nomes média aritmética, média ponderada, mediana e moda, além de interpretação e extração de dados de tabelas, gráficos e diagramas.

3) Áreas de figuras planas: Aplicações em situações reais de cálculo de áreas de terrenos e ambientes edificados.

4) Equações e funções: Principalmente, resolução de equações do primeiro grau nos problemas do cotidiano. Quanto a funções, interpretação de gráficos e aplicação das funções de primeiro e segundo graus.

5) Volume de sólido na geometria espacial: Lembre-se que volume de sólidos é base x altura. Mas, se houver “bico”, divida por 3.

Para garantir a motivação durante o processo, o Colégio e Curso Oficina do Estudante recomenda associar o método de aprendizagem a momentos de diversão. Conhecer as características adotadas na maioria das questões das edições anteriores está entre as alternativas em evidência. Quando se analisa um número elevado de avaliações, é possível catalogá-las, o que favorece na tomada de decisão sobre os tópicos, pelos quais, deve-se estudar mais.