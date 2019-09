Superaulão Enem no Teatro Iguatemi

Oficina do Estudante

Um Superaulão Enem será dado no Teatro Iguatemi Campinas no sábado, 14 de setembro, a partir das 8h.

A iniciativa é do Curso e Colégio Oficina do Estudante, que disponibilizará professores de:

– Redação;

– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

– Ciências Humanas e suas Tecnologias;

– Matemática e suas Tecnologias; e

– Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

O aulão é para os alunos da 3ª série do Ensino Médio do colégio e os alunos do Curso Oficina.

Além disso, 515 vagas parao público externo serão sorteadas. Para participar, basta preencher o formulário: https://bit.ly/2lA9GWg

A participação é gratuita, e os contemplados serão divulgados no Facebook da Oficina em 12 de setembro.

“A prova do Enem tem características bem específicas, e, portanto, é uma grande oportunidade passar a manhã ouvindo professores especialistas em Enem dando dicas e orientações”, afirma o diretor Marcelo Pavani, que têm mais de duas décadas de expertise em vestibulares.

Só em 2019, a Oficina aprovou 151 alunos na Unicamp, 83 na USP e 85 na Unesp – a maior aprovação de Campinas.

Atualmente, conta com 2.700 discentes, 110 docentes e quatro unidades (três de educação básica e uma de cursos pré-vestibulares – incluindo os para medicina).