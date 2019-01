Sisu mobiliza estudantes no ingresso às principais universidades

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O aluno, que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e teve nota na redação maior que zero, está apto a se inscrever em uma das 235.461 vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). No total, são 129 instituições públicas de ensino superior cadastradas.

Para participar, o candidato deve entrar na página institucional (http://sisu.mec.gov.br), e verificar a universidade, a graduação e a cidade. Para o internauta, aparecerão todos os estabelecimentos, em conformidade com os itens definidos. Devido à lentidão apresentada na plataforma, os estudantes, a poucos dias do encerramento das inscrições, comentam, no Twitter, que, em alguns casos, ao informarem a senha e o login, não são redirecionados para o link pretendido.

O coordenador do Colégio e Curso Oficina do Estudante, Marcelo Pavani, ressalta que a atenção às notas de corte parciais, divulgadas previamente, ao desempenho no Enem acerca das disciplinas correspondentes à graduação almejada e às listas de espera são fundamentais para o planejamento do aluno.

Cada universidade atribui um peso à performance obtida no Enem. Caso haja 35 oportunidades para o curso de Arquitetura, em uma determinada universidade, e 45 pessoas resolvam disputá-las, o fator de decisão será o alto rendimento. Somente as melhores notas no Enem atingirão o objetivo.