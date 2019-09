Simulado Unicamp exclusivo para alunos Oficina

Alunos da 3ª série do Ensino Médio e os do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante participarão no domingo de um simulado da Unicamp dentro da própria Universidade Estadual de Campinas.

A ideia é possibilitar realismo e fidelidade às condições do dia do vestibular.

O evento é fechado e exclusivo para alunos Oficina.

SERVIÇO

O quê: Simulado Unicamp/ Oficina do Estudante

Quando: das 13h às 18h do domingo, 22 de setembro. A permanência mínima do vestibulando é de 2h30; ou seja, a saída da sala só será permitida a partir das 15h30.

Onde: Ciclo Básico da Unicamp

Quem: exclusivo para alunos Oficina (3ª série e cursinho)