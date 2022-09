Simulado do Vestibular da Unicamp, da Oficina do Estudante, teve mais de 600 participantes

Mais de 600 vestibulandos participaram de um simulado do Vestibular da Unicamp realizado na tarde do último domingo (25/09), pelo Curso Pré-Vestibular Oficina do Estudante de Campinas (SP). A atividade, destinada a alunos do cursinho, das 3ª.s séries do nosso Colégio e público externo (vestibulandos em geral), aconteceu entre às 13h e 18h, no Ciclo Básico, dentro da própria universidade.

O intuito foi preparar e, de fato, ambientar os estudantes que irão participar de um dos processos seletivos mais concorridos do Brasil.

Foram aplicadas 72 questões de múltipla escolha. Todos os participantes receberam um boletim completo com a nota padronizada, da mesma forma que é feito pela Unicamp.

O primeiro colocado ganhou uma bolsa de estudos para integrar a turma do Intensivão 2022, com aulas a partir de 17 de novembro. Além disso, poderá agendar uma orientação de estudos gratuita para a reta final, benefício que também contemplará do 2º ao 5º colocados.

