Rússia x Ucrânia: impactos ambientais podem ser catastróficos

A guerra entre Rússia e Ucrânia causará impactos ambientais – e consequentemente sociais – profundos e seus efeitos irão demandar muito tempo para serem revertidos, uma vez que o deslocamento de grande número de tanques, blindados e explosivos lançaram na atmosfera imenso número de elementos químicos e toneladas de carbono. A análise é do professor de Geografia do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante de Campinas (SP), Dario Francisco Feltrin.

O docente considera também que “outros fatores preocupantes estão ligados à contaminação dos solos e lençóis freáticos, pela explosão de minas terrestres que espalham produtos químicos e radioativos”.

Feltrin acredita que, no momento, a principal preocupação mundial está ligada às centrais nucleares ucranianas, pois há a triste lembrança de Chernobyl, em 1986, e Fukushima, no Japão, em 2011.

“A guerra representa um risco crescente para essas usinas atômicas, pois um míssil mal posicionado ou um ataque intencional causariam o vazamento de radioatividade, impactando numa catástrofe regional. Essa mesma radioatividade por intermédio das correntes de vento se espalharia por outras partes do planeta”, completa.

Podcast Oficina abordou conflito com professor de Relações Internacionais

No último dia 2, o Podcast Oficina, produzido pela Oficina do Estudante, teve como pauta o conflito entre Rússia e Ucrânia. O convidado especial foi o professor de Relações Internacionais das Faculdades de Campinas (FACAMP), Márcio Sampaio. Em sua opinião, “tá faltando adulto na sala” para viabilizar um acordo para a paz. Ao dizer “adulto”, o especialista se referia aos Estados Unidos, grande potencial mundial. Contudo, lamentou que as ações do presidente norte-americano, Joe Biden, vão em mão contrária, com insultos ao presidente russo, Vladimir Putin. O programa na íntegra está disponível na TV Oficina, no YouTube. Clique aqui e assista!