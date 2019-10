Revisão pro Enem: o que revisar? Como escolher?

Outubro é o mês de revisar o conteúdo para os vestibulandos.

Mas, revisar o quê?

Antes de mais nada, revisar é ver de novo.

Então, um pré-requisito básico pra revisão é que o aluno já tenha visto o conteúdo que pretende rever.

O segundo ponto – que precisa estar muito claro – é que não é possível rever tudo.

E isso porque estamos falando do conteúdo de:

11 anos de Ensino Básico

Comprimidos em 3 anos de Ensino Médio

Resumidos em 7 meses de Cursinho.

Dessa forma, o aluno não tem como rever tudo simplesmente porque não daria tempo de fazê-lo em quatro semanas.

Então, é preciso priorizar.

Mas, a pergunta é: priorizo o quê?

“Os conteúdos que você domina mais ou menos, que tem um conhecimento precário, mambembe”, afirma o professor Marcelo Pavani, diretor do Curso Pré-Vestibular Oficina do Estudante.

Mas por quê?

Porque se você estudar agora um conteúdo que você não sabe nada o ganho no tempo será muito pequeno.

Consequentemente, você estará jogando tempo fora.

Isso porque você vai gastar as quatro semanas disponíveis pra sair do zero e chegar a 2 – o que não vai ajudar muito.

Por outro lado, estudar um conteúdo que você domina muito também é desperdício de tempo.

Revisão pro Enem

“É uma questão de otimização do tempo”, resume Pavani.

Redação

Em relação às redações, o especialista orienta que elas continuem sendo feitas.

Mas, com ênfase para o Enem.

Redações para a Unicamp, USP e Unesp, por exemplo, devem ser retomadas em novembro.

