Quem é você no cursinho pré-vestibular? Faça o teste e descubra!

1 – Uma semana antes da prova, você:

a) Relaxa e pára de estudar

b) Segue o ritmo normal de estudos

c) Aumenta a carga horária e vira a noite revendo o conteúdo

2 – Um dia antes da prova, você:

a) Vai para a balada com os amigos sem hora para chegar

b) Não sai de casa, mas tenta dormir mais cedo para estar descansado no dia seguinte

c) Até vai para a cama mais cedo, mas a insônia também não te deixa dormir de jeito nenhum

3 – Como você lida com os preparativos para o dia do vestibular?

a) Preparativos? Não é só chegar e fazer a prova?

b) Separa os documentos, lápis, borracha e lanche no dia anterior para não esquecer de nada

c) Sai correndo de casa, pegando tudo de última hora

4 – Na hora da prova, você:

a) Responde tudo correndo e fica esperando dar o tempo mínimo para ir embora almoçar

b) Lê todas as questões com calma e deixa as mais difíceis para responder por último

c) Morde toda a ponta do lápis porque deu aquele “branco” e parece que tudo o que você aprendeu foi embora

5 – No cursinho pré-vestibular, você é o aluno que:

a) Dorme na carteira

b) Assiste às aulas, faz pausas nos intervalos e estuda a matéria do dia

c) Tenta anotar todas as palavras que o professor diz, fica estudando no intervalo e tenta estudar as matérias da semana passada

6-) Na última semana do Cursinho, você:

a-) Não sabe nem em que mês está

b-) Tenta relaxar, pois sabe que se preparou muito bem ao longo do ano

c-) Tenta varar as madrugadas estudando pra ver se aprende alguma coisa

RESULTADO: quem é você no cursinho

Mais respostas “A”: O DESLIGADO

Parece que você não está muito preocupado com o Vestibular. Porque pra você, o dia nem é assim tão diferente dos outros. Então, esperamos que seja um excesso de confiança, e não um sinal de que você está desistindo!

Mais respostas “B”: O PREPARADO

Você está confiante de que estudou tudo o que precisava e está 100% preparado para detonar na prova. Afinal, manter uma rotina de estudos é essencial para ir bem no Vestibular. E certamente você se sairá muito bem!

Mais respostas “C”: O DESESPERADO

Calma! Não adianta tentar tirar todo o atraso dos estudos na véspera do Vestibular. Ficar nervoso ou tentar aprender tudo em cima da hora nunca é o melhor caminho. Antes de mais nada, saiba que sem estudar você não irá muito longe.