Projeto do Colégio Oficina do Estudante leva alunos para parque de diversão para auxiliar no aprendizado da Física

Alunos dos 9ºs anos do Ensino Fundamental II de todas as nossas unidades – Brasil, Paineiras, Taquaral e Barão – do Colégio Oficina do Estudante de Campinas (SP) participaram da edição 2022 do projeto “Ciência na Pele” na última sexta-feira, 1º de abril.

A iniciativa ocorreu no parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo.

A proposta é proporcionar uma experiência prática de conteúdos de Física, em uma experimentação consciente com os brinquedos do local.

Para abrir um dia inesquecível, os estudantes tiveram uma aula na qual aprenderam, entre outros, um pouco mais sobre Dinâmica do Movimento Curvilíneo. Norteados pela missão de capacitar os alunos para o ingresso nas melhores universidades do Brasil, os professores da Oficina apresentaram questões que já caíram em vestibulares da Fuvest e da Unicamp.

Em seguida, estudantes e professores se divertiram no parque, partilhando momentos felizes com muita descontração.